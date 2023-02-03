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«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Челси» вместо ушедшего Канселу

«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Челси» вместо ушедшего Канселу
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«Манчестер Сити» начал поиск нового левого защитника вместо ушедшего в «Баварию» Жоау Канселу. На данный момент «горожане» рассматривают кандидатуру Бенджамина Чилуэлла из «Челси», информирует The Times.

Согласно сведениям источника, в услугах Чилуэлла заинтересован непосредственно Гвардиола, который является поклонником таланта футболиста ещё со времён его выступлений за «Лестер Сити».

Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Восстановление занимает много времени, что, предположительно, может снизить трансферный ценник футболиста.

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