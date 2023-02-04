Виллиан: матч с «Челси» был для меня особенным

Нападающий «Фулхэма» Виллиан подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:0).



«Это был очень важный вечер. Мы хорошо действовали с мячом и без него. Может быть, мы заслужили чуть больше, но одно очко — это отлично. Трудно играть против «Челси», потому что это очень хорошая команда.



Для меня это был особенный матч — я смог вернуться на «Стэмфорд Бридж». Я провел здесь 7 лет и был очень счастлив. Но сейчас я счастлив в „Фулхэме“. Нам нужно продолжать двигаться в том же духе. Нам есть что улучшать. Болельщики «Челси» нас хорошо встретили. Я их очень уважаю. Это было потрясающе», — приводит слова Виллиана BBC.

«Челси» набрал 30 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе «Фулхэма» теперь 32 очка – команда занимает шестое место.



В следующем матче «Челси» 11 февраля сыграет с «Вест Хэмом», «Сандерленд» в этот же день встретится с «Ноттингемом».