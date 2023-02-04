Виллиан: матч с «Челси» был для меня особенным

Нападающий «Фулхэма» Виллиан подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:0).
«Это был очень важный вечер. Мы хорошо действовали с мячом и без него. Может быть, мы заслужили чуть больше, но одно очко — это отлично. Трудно играть против «Челси», потому что это очень хорошая команда.
Для меня это был особенный матч — я смог вернуться на «Стэмфорд Бридж». Я провел здесь 7 лет и был очень счастлив. Но сейчас я счастлив в „Фулхэме“. Нам нужно продолжать двигаться в том же духе. Нам есть что улучшать. Болельщики «Челси» нас хорошо встретили. Я их очень уважаю. Это было потрясающе», — приводит слова Виллиана BBC.
«Челси» набрал 30 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе «Фулхэма» теперь 32 очка – команда занимает шестое место.
В следующем матче «Челси» 11 февраля сыграет с «Вест Хэмом», «Сандерленд» в этот же день встретится с «Ноттингемом».
- 4 февраля 2023
-
04:55
-
04:52
-
04:40
-
04:14
-
04:00
-
03:59
-
03:00
-
03:00
-
02:56
-
02:44
-
02:35
-
02:22
-
02:16
-
01:59
-
01:51
-
01:39
-
01:37
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:52
-
00:37
-
00:26
-
00:20
-
00:12
-
00:07
- 3 февраля 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:22