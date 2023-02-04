Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился мнением о победе своих подопечных над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
«Всё дело в игроках, и они для меня в центре внимания. Они многое взяли на себя на этой неделе. Моё минимальное требование — это максимум усилий, и мы убедились сегодня, что они их выполняют. Они оказались в положении, в котором всем было бы неприятно оказаться. Я всё ещё верю, что мы можем улучшить нашу игру. Но сегодня я рад за Джеймса Тарковски. Я получал огромную радость от развития его карьеры.
Эта победа даёт нам платформу для продвижения вперёд. Мы через многое прошли за эту неделю, чтобы одержать победу над лучшими игроками лиги. В конце нам удалось успокоить темп матча. Я хочу, чтобы они поняли основы игры и продолжили в том же духе», — приводит слова Дайча BBC.
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