Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал победу над «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился мнением о победе своих подопечных над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Всё дело в игроках, и они для меня в центре внимания. Они многое взяли на себя на этой неделе. Моё минимальное требование — это максимум усилий, и мы убедились сегодня, что они их выполняют. Они оказались в положении, в котором всем было бы неприятно оказаться. Я всё ещё верю, что мы можем улучшить нашу игру. Но сегодня я рад за Джеймса Тарковски. Я получал огромную радость от развития его карьеры.

Эта победа даёт нам платформу для продвижения вперёд. Мы через многое прошли за эту неделю, чтобы одержать победу над лучшими игроками лиги. В конце нам удалось успокоить темп матча. Я хочу, чтобы они поняли основы игры и продолжили в том же духе», — приводит слова Дайча BBC.

Новость по теме
Артета — первый тренер «Арсенала», проигравший «Эвертону» три гостевых матча подряд

Фанаты «Эвертона» поддержали Фрэнка Лэмпарда

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023