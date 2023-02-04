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«Эльче» одержал первую победу в сезоне Ла Лиги, обыграв «Вильярреал». Милья забил 3 гола

«Эльче» одержал первую победу в сезоне Ла Лиги, обыграв «Вильярреал». Милья забил 3 гола
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Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором «Эльче» принимал «Вильярреал» на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтера дал стартовый свисток в 18:15 мск. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На третьей минуте матча игрок «Эльче» Пере Милья забил первый гол.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 22-й минуте Жерар Морено сравнял счёт.

В концовке первого тайма Пере Милья забил свой второй гол в матче, реализовав пенальти.

На 52-й минуте Милья вновь отличился после 11-метрового удара.

«Эльче» одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата Испании. У команды девять очков в 20 матчах. «Вильярреал» находится на шестом месте, набрав 31 очко.

Испания - Примера. 20-й тур
04 февраля 2023, суббота. 18:15 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Милья – 3'   1:1 Морено – 22'   2:1 Милья – 45+3'   3:1 Милья – 52'
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