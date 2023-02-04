«Ньюкасл» сыграл дома вничью с «Вест Хэмом» в матче 22-го тура АПЛ

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток главного арбитра игры Питера Бэнкса прозвучал в 20:30 мск.
«Сороки» быстро открыли счёт в этом матче, когда нападающий Каллум Уилсон после точного длинного паса от Шона Лонгстаффа вышел один на рандеву с голкипером и уверенно реализовал момент. На 32-й минуте встречи «молотобойцы» сравняли — гол на счету полузащитника Лукаса Пакета.
Во втором тайме хозяева имели полное преимущество как по владению мячом, так и по ударам, однако они не сумели реализовать свои моменты. Лондонская команда, в свою очередь, сконцентрировать скорее на обороне, нежели на попытке выйти вперёд в этой встрече. В итоге больше ни одна команда голов не забила, и матч завершился вничью — 1:1.
- 4 февраля 2023
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