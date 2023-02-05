Фабио Каннаваро уволен с поста тренера «Беневенто»
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Итальянский «Беневенто» уволил главного тренера Фабио Каннаваро, сообщается на сайте клуба.
Каннаваро возглавил «Беневенто» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии В клуб располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 23 очка в 23 играх.
Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз — чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда обыграла в финале Францию в серии пенальти. В том же году игрок получил «Золотой мяч». До прихода в «Беневенто» Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную сборную. Специалист стал чемпионом Китая с «Гуанчжоу».
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