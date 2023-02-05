Агбонлахор: «Ливерпуль» не сможет подписать Беллингема, игрок предпочтёт другие клубы

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор выразил мнение, что «Ливерпуль» не сможет подписать летом хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, а также объяснил, почему этот трансфер не произойдёт.

«Думаю, что проблема в том, что «Ливерпуль» долгое время был связан с Беллингемом, а болельщики сильно хотят, чтобы он оказался в составе. Но он вряд ли будет снова думать о переходе в «Ливерпуль». Он выберет «Манчестер Сити», «Реал» Мадрид и все остальные большие команды, если вы не будете играть в крупных турнирах.

Сможет «Ливерпуль» подписать Беллингема, если попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона? Это совершенно невозможно», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

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