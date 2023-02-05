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«Мы будем бороться до конца». Анчелотти — об отставании «Реала» от «Барсы» в Ла Лиге

«Мы будем бороться до конца». Анчелотти — об отставании «Реала» от «Барсы» в Ла Лиге
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения «Мальорке» (0:1) ответил на вопрос, не важнее ли теперь будет команде сосредоточиться на Лиге чемпионов, так как отставание от «Барселоны» становится всё больше.

«Важнее будет сосредоточиться на каждой игре, которую нам предстоит сыграть. Теперь нам предстоит выступить на Клубном чемпионате мира, который мы хотим выиграть, а потом будем бороться за Ла Лигу до конца. Это ещё не конец, впереди много игр. То, что случилось с нами сегодня, может случиться в каждой игре», — приводит слова Анчелотти издание AS.

Отрыв «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице составляет пять очков, но сине-гранатовые имеют матч в запасе. Их игра 20-го тура с «Севильей» состоится сегодня, 5 февраля, начало — в 23:00 мск.

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