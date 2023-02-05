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Анчелотти — о поражении «Мальорке»: «Реалу» не повезло, мы заслуживали ничейного исхода

Анчелотти — о поражении «Мальорке»: «Реалу» не повезло, мы заслуживали ничейного исхода
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от «Мальорки» со счётом 0:1 в матче 20-го тура испанской Ла Лиги.

«Да, это тяжёлое поражение. Мы ожидали подобной игры. Очень тяжёлый, сложный матч… Нам не повезло, потому что нам забили очень рано, а потом было очень тяжело: много фолов, игра часто останавливалась, падал темп… Но матч уже завершён. Мы заслуживали ничью, так как не реализовали пенальти и у нас были моменты в штрафной… Мы показывали хороший футбол.

Теперь нам надо думать о Клубном чемпионате мира, куда мы поедем с большим энтузиазмом», — приводит слова Анчелотти издание AS.

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