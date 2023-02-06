Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Relevo.



Недавно габонец был исключён из заявки «Челси» на Лигу чемпионов, таким образом, он точно не примет участия в играх 1/8 финала турнира со своей бывшей командой, дортмундской «Боруссией», первая из которых состоится 15 февраля.



Обамеянг в январское трансферное окно был интересен «Барселоне», из которой он перешёл в лондонский клуб. Каталонцы отпустили Мемфиса Депая в «Атлетико» и нуждались в усилении атакующей линии, однако сделка в итоге не состоялась.



В текущем сезоне Обамеянг провёл за лондонский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Он перешёл в «Челси» в сентябре 2022-го, покинув «Барселону», за которую выступал с января того же года.

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