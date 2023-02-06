Обамеянг не ушёл из «Челси» зимой из-за запрета ФИФА

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг был интересен «Милану» и мадридскому «Атлетико». Клубы хотели подписать 33-летнего габонского форварда зимой, однако сделка не состоялась из-за запрета ФИФА, информирует Evening Standard.
Согласно сведениям источника, переход Обамеянга в «Милан» или «Атлетико» сорвался из-за регламента. В нём прописано, что футболисту запрещено выступать более чем за две команды по ходу одного сезона. В нынешней кампании нападающий уже успел поиграть за «Барселону» и «Челси», поэтому в случае перехода в новую команду он не сможет выступать до конца сезона.
В текущем сезоне Обамеянг провёл за лондонский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Он перешёл в «Челси» в сентябре 2022-го, покинув «Барселону», за которую выступал с января того же года.
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