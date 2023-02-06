Прохин рассказал о словах Карпина футболистам «Ростова» после поражения от «Сочи»

Защитник «Ростова» Данила Прохин прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, а также рассказал о словах главного тренера Валерия Карпина, который тот адресовал игрокам после встречи.

«Неудачный результат. Старались делать то, что делаем на тренировках. Результат, конечно, всегда важен, но надо понимать, что это тренировочный матч. Понятно, что никто не может быть доволен. Но Карпин сказал продолжать делать то, что тренируем. И неважно, сколько пропустим или забьём», — сказал Прохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В прошлом туре товарищеского соревнования «Ростов» уступил московскому «Спартаку» в серии послематчевых пенальти — 1:2 (0:0 после основного времени).