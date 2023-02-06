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Форвард «Сочи» Джорджевич высказался о победе над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ

Форвард «Сочи» Джорджевич высказался о победе над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал разгромную победу над «Ростовом» в матче Winline Зимнего кубка России со счётом 3:0. У 28-летнего черногорца в этой встрече один мяч и одна результативная передача.

«Хорошая игра для «Сочи». Забили два гола, затем забрали мяч у соперника. Создали достаточно моментов для того, чтобы отличиться ещё. Хорошо играли в прессинге. Мы довольны», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В прошлом туре «Сочи» минимально уступил «Краснодару» со счётом 0:1, а «Ростов» проиграл «Спартаку» в серии послематчевых пенальти — 1:2 (0:0 по итогам основного времени). В следующем туре «Сочи» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» встретится с «Краснодаром».

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