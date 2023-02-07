«Всё должно оставаться в коллективе». Литвинов — о закрытости «Спартака» во время сборов

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о закрытости команды во время подготовки к возобновлению чемпионата.

«Особо ничего секретного не делаем. Просто каждый тренер каждой команды хочет сохранить какую-то тактику перед сезоном в секрете. Мы играем открытые матчи, которые показываются по телевизору. А тренировки — более закрытый вид деятельности. Всё должно оставаться в коллективе», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



На данный момент «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда возобновит сезон матчами Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Первая встреча состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.