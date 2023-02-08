Защитник «Челси» Фофана близок к возвращению в строй
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Игрок лондонского «Челси» Уэсли Фофана возобновил тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Напомним, что 22-летний футболист попал в лазарет английского клуба в начале октября прошлого года. Тогда француз серьёзно травмировал колено в матче с «Миланом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Уэсли перебрался в «Челси» из «Лестера» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата Англии по футболу Фофана сыграл всего четыре встречи и не отметился результативными действиями. Ранее Фофана выступал за «Сент-Этьен» и «Лестер Сити».
«Челси» занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Грэма Поттера набрали 30 очков.
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