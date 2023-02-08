Игрок «Аль-Насра» — о передаче капитанской повязки Роналду: мы ожидали этого

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов рассказал, как команда отреагировала на передачу Криштиану Роналду капитанской повязки сразу после перехода португальца в клуб. Предыдущим капитаном «Аль-Насра» был центральный защитник Абдулла Маду.

«Было бы немного странно, если бы кто-то из остальных игроков был капитаном. Мы ожидали этого. Наш бывший капитан охотно передал повязку Криштиану без каких-либо проблем. Я думаю, что это лучшее решение. Иначе и быть не может», — приводит слова Машарипова Daily Express.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». Договор португальца с новым клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.