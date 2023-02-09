Кристоф Галтье прокомментировал вылет «ПСЖ» из Кубка Франции

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал вылет команды с Кубка Франции. На стадии 1/8 финала турнира парижане уступили «Марселю» со счётом 1:2.

«Это большое разочарование. Кубок Франции был одной из наших целей. Нас обыграла великолепная команда из Марселя. Это сложный период. После того, как мы уступали в счёте, мы создали очень мало моментов. Мы должны извлечь урок из этого матча. Нам действительно не хватило моментов во втором тайме, мы должны были действовать более остро. Игроки разочарованы, подавлены. Сейчас не время говорить сгоряча, мы должны продолжать работать, сосредоточиться на себе», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Отметим, в прошлом году «ПСЖ» также вылетел на стадии 1/8 финала.

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