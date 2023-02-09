Источник: игрок сборной Украины избил россиянина в турецком отеле
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Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан подрался с одним из постояльцев отеля во время сборов в Турции, сообщает YouTube-канал «Взбiрна».
По данным источника, группа российских туристов увидела Сикана в форме «Шахтёра» и стали выкрикивать фразы в поддержку России. После этого украинский футболист ударил одного из туристов, нанеся ему черепно-мозговую травму.
Отмечается, «Шахтёр» смог уладить ситуацию.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Сикан провёл 13 матчей за «Шахтёр», в которых записал в свой актив 6 голов. За основной состав национальной команды Украины Сикан дебютировал в 2021 году. За это время он принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.
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