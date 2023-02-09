Ньонто стал самым молодым автором гола на «Олд Траффорд» за 22 года
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9 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» (2:2) в перенесённой встрече 8-го тура английской Премьер-лиги.
Один из мячей гостей забил Вильфрид Ньонто, которому на текущий момент 19 лет и 95 дней.
Таким образом, Ньонто стал самым юным автором забитого мяча в английском чемпионате на «Олд Траффорд» с 2001 года. Тогда Джермейн Дефо отличился за лондонский «Вест Хэм» в возрасте 19 лет 62 дней.
На данный момент «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Лидс Юнайтед» с 19 баллами находится на 16-й позиции
Отметим, что команды вновь сыграют между собой уже послезавтра, 11 февраля.
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