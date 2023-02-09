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«Манчестер Юнайтед» дома поделил очки с «Лидсом», отыгравшись со счёта 0:2

«Манчестер Юнайтед» дома поделил очки с «Лидсом», отыгравшись со счёта 0:2
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Сегодня, 9 февраля, завершился перенесённый матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Лидсом». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Начало встречи для хозяев не задалось — уже на 55-й секунде полузащитник «Лидса» Вильфред Ньонто после передачи Патрика Бэмфорда смог открыть счёт в этой встрече. «Красные дьяволы» пытались отыграться, но сделать это в первом тайме им не удалось.

В начале второй половины манкунианцы пропустили снова — в этот раз центральный защитник хозяев Рафаэль Варан срезал мяч в собственные ворота, случилось это на 48-й минуте. Футболисты Эрика тен Хага смогли сократить отставание только на 62-й минуте благодаря голу Маркуса Рашфорда (ассистировал ему Диогу Дало). Через восемь минут вингер Джейдон Санчо сравнял счёт в этой встрече.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
08 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Ньонто – 1'   0:2 Варан – 48'   1:2 Рашфорд – 62'   2:2 Санчо – 70'
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