«Манчестер Юнайтед» дома поделил очки с «Лидсом», отыгравшись со счёта 0:2

Сегодня, 9 февраля, завершился перенесённый матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Лидсом». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Начало встречи для хозяев не задалось — уже на 55-й секунде полузащитник «Лидса» Вильфред Ньонто после передачи Патрика Бэмфорда смог открыть счёт в этой встрече. «Красные дьяволы» пытались отыграться, но сделать это в первом тайме им не удалось.
В начале второй половины манкунианцы пропустили снова — в этот раз центральный защитник хозяев Рафаэль Варан срезал мяч в собственные ворота, случилось это на 48-й минуте. Футболисты Эрика тен Хага смогли сократить отставание только на 62-й минуте благодаря голу Маркуса Рашфорда (ассистировал ему Диогу Дало). Через восемь минут вингер Джейдон Санчо сравнял счёт в этой встрече.
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