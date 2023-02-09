Бывший нападающий «Зенита» Тарасов заявил, что хотел бы видеть клуб в Европе, а не в Азии

Бывший казахстанский футболист Евгений Тарасов в интервью ответил на вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Пока конкретного решения нет, не вижу смысла это комментировать. Но скажу, что, несмотря на возможную удачную игру в Азии и победы в турнирах, всё же хотелось бы видеть «Зенит» в Европе, играющим с грандами мирового футбола. Насчёт того, правильно ли перешёл в Европу Казахстан, моё убеждение, что да. Я думаю, от этого выиграли все — футболисты, журналисты, менеджеры и руководители», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Евгений Тарасов провёл в петербургском клубе 16 матчей и отметился четырьмя голами. Также нападающий шесть раз сыграл за сборную Казахстана и забил один гол.