Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший нападающий «Зенита» Тарасов заявил, что хотел бы видеть клуб в Европе, а не в Азии

Бывший нападающий «Зенита» Тарасов заявил, что хотел бы видеть клуб в Европе, а не в Азии
Комментарии

Бывший казахстанский футболист Евгений Тарасов в интервью ответил на вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Пока конкретного решения нет, не вижу смысла это комментировать. Но скажу, что, несмотря на возможную удачную игру в Азии и победы в турнирах, всё же хотелось бы видеть «Зенит» в Европе, играющим с грандами мирового футбола. Насчёт того, правильно ли перешёл в Европу Казахстан, моё убеждение, что да. Я думаю, от этого выиграли все — футболисты, журналисты, менеджеры и руководители», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Евгений Тарасов провёл в петербургском клубе 16 матчей и отметился четырьмя голами. Также нападающий шесть раз сыграл за сборную Казахстана и забил один гол.

Новость по теме
Евгений Тарасов: на мой взгляд, «Зенит» должен выиграть чемпионат России
0
0
0
0
1
0
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Зенит РПЛ •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023