Бывший нападающий «Зенита» Тарасов заявил, что хотел бы видеть клуб в Европе, а не в Азии
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Бывший казахстанский футболист Евгений Тарасов в интервью ответил на вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
«Пока конкретного решения нет, не вижу смысла это комментировать. Но скажу, что, несмотря на возможную удачную игру в Азии и победы в турнирах, всё же хотелось бы видеть «Зенит» в Европе, играющим с грандами мирового футбола. Насчёт того, правильно ли перешёл в Европу Казахстан, моё убеждение, что да. Я думаю, от этого выиграли все — футболисты, журналисты, менеджеры и руководители», — приводит слова Тарасова Metaratings.
Евгений Тарасов провёл в петербургском клубе 16 матчей и отметился четырьмя голами. Также нападающий шесть раз сыграл за сборную Казахстана и забил один гол.
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