Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Магомедов: в 90-х за год накопил на подержанный «Фольксваген». Брал у перекупщиков

Мурад Магомедов: в 90-х за год накопил на подержанный «Фольксваген». Брал у перекупщиков
Комментарии

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов рассказал о зарплатах футболистов в 1990-е годы и о покупке автомобиля.

«Не помню цифр, но недостатка в деньгах я не испытывал. С учётом премиальных мы зарабатывали намного больше среднестатистического жителя страны.

На машину за год можно было заработать. Конечно, не на «Феррари», их и не было в России. Но на подержанный «Фольксваген» я в Сочи накопил. В 1990-е никаких салонов ещё не было — на рынке брал, у перекупщиков», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер).

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:

«С трансфером помогли бандиты». Как российский футболист стал легендой в Израиле «С трансфером помогли бандиты». Как российский футболист стал легендой в Израиле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023