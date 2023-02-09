Мурад Магомедов: в 90-х за год накопил на подержанный «Фольксваген». Брал у перекупщиков

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов рассказал о зарплатах футболистов в 1990-е годы и о покупке автомобиля.
«Не помню цифр, но недостатка в деньгах я не испытывал. С учётом премиальных мы зарабатывали намного больше среднестатистического жителя страны.
На машину за год можно было заработать. Конечно, не на «Феррари», их и не было в России. Но на подержанный «Фольксваген» я в Сочи накопил. В 1990-е никаких салонов ещё не было — на рынке брал, у перекупщиков», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер).
Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:
- 9 февраля 2023
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