Владислав Шитов сравнил Владимира Писарского с Александром Соболевым
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды из московского «Спартака», поделился мнением о переходе нападающего Владимира Писарского (Сычевого) из «Оренбурга» в самарский коллектив, а также сравнил его с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
«Надеюсь, что это топ-игрок, который принесёт нам пользу. Но только время всё покажет.
Сравнить его с Соболевым? Хоть Соболев сейчас и прибавил в технике, Сычевой всё равно выглядит более техничным. А так, они чем-то похожи», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Владимир Писарский, выступая за «Оренбург», забил 14 голов в 15 матчах, а Александр Соболев отличился семь раз за 16 игр.
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