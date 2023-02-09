Владислав Шитов сравнил Владимира Писарского с Александром Соболевым

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды из московского «Спартака», поделился мнением о переходе нападающего Владимира Писарского (Сычевого) из «Оренбурга» в самарский коллектив, а также сравнил его с нападающим красно-белых Александром Соболевым.



«Надеюсь, что это топ-игрок, который принесёт нам пользу. Но только время всё покажет.



Сравнить его с Соболевым? Хоть Соболев сейчас и прибавил в технике, Сычевой всё равно выглядит более техничным. А так, они чем-то похожи», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Владимир Писарский, выступая за «Оренбург», забил 14 голов в 15 матчах, а Александр Соболев отличился семь раз за 16 игр.