Альба: если почувствую, что больше не способен играть за «Барселону», то уйду сам

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал своё будущее в каталонском клубе, заявив, что по собственной инициативе покинет команду, если почувствует, что больше не способен приносить пользу сине-гранатовым.

«Конечно, я хочу доиграть оставшийся по контракту год, и, если меня попросят пойти на уменьшение зарплаты, я сделаю это. Чувствую, что ещё способен играть на хорошем уровне. Это правда, что я стал играть меньше, но когда я выхожу на поле, то стараюсь делать всё возможное. Если же я не играю, то стараюсь помочь своим товарищам по команде, поддерживая их со скамейки запасных. Это ново для меня, так как обычно я играл довольно много. Но важно помогать моим товарищам, быть с ними. Это мотивирует меня.

Я не играю по решению тренера. Он не объяснял свои решения, когда я играл, и не делает этого сейчас. Я посвящаю себя тренировкам, стараюсь сохранять позитивный настрой, всё остальное решает тренер. Сначала мне было сложно принять новую роль, но сейчас я свыкся с этим и очень мотивирован. Мне комфортно в «Барселоне», но если я когда-либо почувствую, что больше не способен защищать цвета такого клуба, как «Барселона», то уйду сам», — приводит слова Альбы Marca.

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