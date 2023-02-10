Жорди Альба высказался о конкуренции с «Реалом» в борьбе за титул чемпионата Испании

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о чемпионской гонке в Примере.

«Исходя из опыта, я говорю вам, что осталось много матчей в Лиге, что «Реал» будет очень сильно давить до конца, и это будет очень сложно. Это значительное расстояние, но нам нельзя расслабляться. Но победа в наших руках», — приводит слова Альбы Marca.

После 20 туров «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 53 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 45 очков. Замыкает тройку лидеров «Реал Сосьедад» (39).

В следующем туре «Барселона» встретится с «Вильярреалом», а «Реал» сыграет с «Эльче». Матчи пройдут 12 и 15 февраля соответственно.

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