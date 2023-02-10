Месси, Мбаппе и Бензема — тройка номинантов на лучшего игрока по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) в своих соцсетях огласила трёх претендентов на победу в номинации The Best FIFA Men’s Player за 2022 год. В эту тройку попали Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция) и Карим Бензема («Реал» Мадрид/Франция).
35-летний Месси в 2022 году вместе с «ПСЖ» выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира в Катаре.
24-летний Мбаппе также выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, а со сборной дошёл до финала чемпионата мира, где и проиграл Аргентине.
35-летний Бензема в составе мадридского «Реала» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Французский форвард является действующим обладателем «Золотого мяча».
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:
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