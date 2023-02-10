Только в одной паре у обеих команд все основные здоровы.

«ПСЖ» потерял не только Мбаппе, но и Месси? Кто из звёзд пропустит рестарт Лиги чемпионов

На следующей неделе возвращается Лига чемпионов. 14 и 15 февраля будут сыграны первые матчи 1/8 финала: «Милан» – «Тоттенхэм», «ПСЖ» – «Бавария», «Боруссия» Дортмунд – «Челси» и «Брюгге» – «Бенфика». Шесть клубов из восьми подходят к играм с потерями. В некоторых командах они достигают семи футболистов.

Рассказываем, кто пропустит первые матчи плей-офф Лиги чемпионов.

«Милан» — «Тоттенхэм», 14 февраля, 23:00

У «Милана» потери в каждой линии. Под вопросом участие в матче вратаря Мика Меньяна. Он отсутствует с 22 сентября: сначала из-за травмы берцовой кости, а затем разрыва икроножной мышцы. Сейчас основной вратарь «Милана» – Чиприан Тэтэрушану. 36-летний румын не столь надёжен, как Меньян: всего дважды сыграл на «ноль» в Серии А в этом сезоне и пропустил 22 гола в 14 матчах чемпионата. У Меньяна был 21 пропущенный мяч в 32 играх (17 – «сухих») чемпионского сезона-2021/2022.

Также с «Тоттенхэмом» не сыграют Алессандро Флоренци и, скорее всего, Фикайо Томори. Итальянец провёл два матча в этом сезоне и с августа восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, а лидер обороны «Милана» получил повреждение бедра в игре с «Лацио». С 24 января Фикайо Томори пропустил матчи с «Сассуоло» и «Интером». Неизвестно, сыграет ли англичанин на выходных с «Торино».

Фикайо Томори Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Участие опорного полузащитника Исмаэля Беннасера под вопросом. Он получил травму бицепса бедра и пропустил матч с «Интером». Златан Ибрагимович восстанавливается после операции на колене. Нападающий, как и защитник Серджино Дест, не попал в заявку «Милана» на матчи Лиги чемпионов.

У «Тоттенхэма» не будет трёх игроков – Пьер-Эмиль Хёйбьерг пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек, Ришарлисон с 9 декабря лечит подколенное сухожилие, а Уго Льорис не сыграет минимум шесть-восемь недель из-за травмы колена. Вратарь получил повреждение в конце матча с «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ. Для «шпор» это большие потери.

«ПСЖ» — «Бавария», 14 февраля, 23:00

Килиан Мбаппе не сыграет с «Баварией». Он получил повреждение в матче с «Монпелье» в Лиге 1. «После обследования было установлено, что Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра. На восстановление после повреждения уйдёт около трёх недель», — гласит официальное заявление «ПСЖ». Также не будет Преснела Кимпембе: с 14 ноября он испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. Под вопросом участие Ренату Саншеша, выбывшего из состава 4 февраля из-за травмы подколенного сухожилия, и — внимание! — Лионеля Месси.

В четверг появилась информация, что у чемпиона мира повреждены подколенные сухожилия, в связи с чем аргентинец не примет участия в следующем матче «ПСЖ» в Лиге 1 с «Монако» в субботу, 11 февраля. Существует вероятность, при которой Месси пропустит игру с «Баварией», которая пройдёт 14 февраля в Париже. Если так, Галтье можно только посочувствовать.

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Впрочем, у Юлиана Нагельсмана тоже масса проблем. В декабре Мануэль Нойер получил перелом нижней части ноги и не сыграет в этом сезоне. «Бавария» взяла ему на замену Яна Зоммера из «Боруссии» Мёнхенгладбах, и тот пропускает пока в каждом матче Бундеслиги. В обороне – кошмар. Скорее всего, не будет центрального защитника Лукаса Эрнандеса (разрыв крестообразной связки) и правого бека Нуссайра Мазрауи (воспаление).

Садио Мане также пропустит первый матч с «ПСЖ». Он продолжает восстанавливаться от травмы малоберцовой кости, полученной перед чемпионатом мира. 6 февраля нападающий впервые тренировался с партнёрами по «Баварии» на поле. Возможно, не сыграют Эрик Шупо-Мотинг и Райан Гравенберх. Нападающий заболел гриппом, а центральный полузащитник получил ушиб колена. Оба игрока пропустили матч с «Вольфсбургом».

«Боруссия» Дортмунд — «Челси», 15 февраля, 23:00

У «шмелей» сразу три защитника рискуют пропустить матч с «Челси»: Сумола Кулибали (с 12 января травма таза), Юлиан Рюэрсон (заболел 3 февраля) и Тома Мёнье (мышечная травма). Пока откладывается дебют в ЛЧ 16-летнего Жюльена Дюранвиля.

У «Челси» пять травмированных игроков, но благодаря зимним трансферам Грэму Поттеру не нужно ломать голову над вопросом, кем их заменить. Кепа Аррисабалага сыграет вместо Эдуарда Менди. Сенегалец пропустил шесть матчей с 5 января из-за травмы плеча. Также не сыграют опорные полузащитники Н’Голо Канте и Денис Закария. У обоих игроков травма подколенного сухожилия. Кристиан Пулишич испытывает проблемы с коленом, а Армандо Броя вне игры до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

«Брюгге» — «Бенфика», 15 февраля, 23:00

В этом противостоянии все игроки в строю.