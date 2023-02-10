Илья Агапов: после Бердыева не удалось найти контакт с тренерами «Рубина»

Защитник ЦСКА Илья Агапов, который является воспитанником «Рубина», рассказал, почему не смог заиграть в составе казанцев. За основную команду родного клуба Агапов не провёл ни одного матча.
«Я не могу сказать, что это прямо очень неприятная ситуация для меня, просто хотелось остаться в «Рубине» и помочь своей родной команде. Почему не получилось в «Рубине»? Не удалось найти какой-то контакт с тренерами после Бердыева. Когда командой руководил Курбан Бекиевич, я постоянно привлекался в основную команду с Владиславом Микушиным. Мы ездили на сборы, полноценно работали на тренировках. Потом пришёл Шаронов на пост главного тренера. У него был иной взгляд на футбол, в который я, видимо, не вписывался. Я нормально отнёсся к этой ситуации, потому что какому-то тренеру могу нравиться, другому не нравиться», — приводит слова Агапова «Татар-информ».
Летом 2021 года «Рубин» продал Агапова «Спартаку», в составе которого он выступал за вторую команду. Ещё через сезон Агапов, попавший под расформирование «Спартака-2», на правах свободного агента перешёл в «Пари НН». За нижегородскую команду защитник сыграл в 16 матчах, не отметившись результативными действиями, а зимой перешёл в ЦСКА.
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