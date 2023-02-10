ЦСКА объявил о подписании долгосрочного контракта с 19-летним защитником Носковым

ПФК ЦСКА подписал долгосрочный контракт с защитником Егором Носковым. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.



19-летний футболист проводит зимние сборы с основной командой. Он заключил первый профессиональный контракт. Ранее Носков выступал в структуре армейцев в Молодёжной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. Футболист является чемпионом М-Лиги в составе ЦСКА в сезоне-2021/2022.



«Поздравляем Егора и желаем успехов в составе ПФК ЦСКА!» — написано в заявлении армейского клуба.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков после 17 матчей. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла.