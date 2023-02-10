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ЦСКА объявил о подписании долгосрочного контракта с 19-летним защитником Носковым

ЦСКА объявил о подписании долгосрочного контракта с 19-летним защитником Носковым
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ПФК ЦСКА подписал долгосрочный контракт с защитником Егором Носковым. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

19-летний футболист проводит зимние сборы с основной командой. Он заключил первый профессиональный контракт. Ранее Носков выступал в структуре армейцев в Молодёжной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. Футболист является чемпионом М-Лиги в составе ЦСКА в сезоне-2021/2022.

«Поздравляем Егора и желаем успехов в составе ПФК ЦСКА!» — написано в заявлении армейского клуба.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков после 17 матчей. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла.

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