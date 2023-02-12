Лофтус-Чик: я никогда раньше не сталкивался с приходом стольких новых игроков
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Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик высказался об изменениях в составе и последних результатах команды.
«Я никогда раньше не сталкивался с приходом стольких новых игроков. Мы должны принять это, ведь это произошло к лучшему.
Чем быстрее мы сможем заставить этих парней освоиться, тем быстрее мы сможем начать выступать лучше. Но поверьте мне, мы не принимаем эти ничьи и поражения. Нам больно, когда мы проигрываем или играем вничью. Мы предпринимаем все необходимые шаги для победы», — приводит слова Лофтус-Чика официальный сайт «Челси».
Синие занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 22 матчей. Три последних игры «Челси» в чемпионате Англии завершились вничью.
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