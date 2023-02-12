Игрок «Брентфорда», сравнявший счёт в игре с «Арсеналом», получил расистские сообщения

«Брентфорд» сообщил, что форвард команды Айван Тони, который принёс своей команде ничью в матче с «Арсеналом», получил множество оскорбительных сообщений расистского характера от болельщиков «канониров». Матч завершился со счётом 1:1: лондонцы вышли вперёд в середине второго тайма благодаря дебютному голу Леандро Троссарда, но Тони сумел забить ответный мяч «Брентфорда».
«Сразу после игры Айван Тони получил шквал оскорбительных расистских сообщений в своих соцсетях. Нам противно и грустно из-за того, что ему снова пришлось пройти через это. Мы не будем терпеть подобного и сделаем всё возможное, чтобы привлечь причастных лиц к ответственности.
Айван уже сталкивался с такими оскорблениями в октябре прошлого года, виновный найден и предстанет перед судом. Сколько раз это должно повториться?
Мы призываем футбольных фанатов во всём мире наслаждаться конкуренцией и соперничеством, которые существуют между командами, но уважать и принимать различия и разнообразие, которые существуют в АПЛ. Тут нет места расизму», — гласит заявление клуба.
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