Артета — о ничьей «Арсенала» с «Брентфордом»: разочарован, мы хотели получить три очка

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Разочарован, потому что мы хотели заполучить три очка. Мы забили гол, речь шла о контроле над игрой на разных участках поля, но мы этого не сделали. Или мы это сделали, но плохо сыграли в защите. У нас было много хороших игровых ситуаций в атаке, но было трудно создавать по-настоящему большие моменты в этой игре.

Гол «Брентфорда» из офсайда? С августа нас учили, что подобные моменты – это явный офсайд. Все были так убеждены в этом, и затем я вижу, как засчитывают гол. Думаю, что так было положение «вне игры».

Все страдают, чтобы выигрывать встречи. В этой лиге для уверенности в победе нужно иметь большой отрыв в счёте, а когда его нет, то становится действительно сложно. Сегодня команда снова показала действительно сильную игру, но мы не набрали трёх очков», — приводит слова Артеты BBC.

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