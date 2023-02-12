Унаи Эмери высказался о поражении от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).
«После наших трёх побед на выезде мы думали о том, чтобы сохранить стабильность и побороться. Конечно, мы знаем, что сегодня был тяжёлый матч. Мы играли против одной из лучших команд Премьер-лиги, и здесь было трудно, потому что они были хладнокровными.
Мы допустили несколько необычных ошибок, но с конца первого тайма сохраняли свою позицию на поле, пытаясь забить гол и не допускать много моментов, и у нас это получилось. Но на самом деле теперь всё закончено, и мы думаем о следующем матче с «Арсеналом».
Мингз? Надеюсь, он вернётся. У него была небольшая травма, и он не тренировался на этой неделе. Но, надеюсь, на следующей неделе ему станет лучше, и, думаю, возможно, он сыграет с «Арсеналом». Если нет, то у нас есть другой центральный защитник Калум Чемберс. Мы должны верить в каждого игрока», — приводит слова Эмери ВВС.
Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 12 февраля 2023
-
22:33
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:03
-
19:53
-
19:50