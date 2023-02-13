Срна – о представлении Мудрика на «Стэмфорд Бридж»: как-будто невесту жениху передал

Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о первом появлении Михаила Мудрика на «Стэмфорд Бридж» в качестве игрока «Челси».
«Выглядело так, будто передаю невесту жениху. Нет, Миша был там сам. Я видел, что он переживал. Он очень скромный и хороший парень.
Я сказал: «Миша, я с тобой выйду первые два-три шага». Потом я вышел и думаю: «Это момент Мудрика, который он заслужил». Он жил с этим, спал с этим. Потом отошёл в сторону, потому что я там ни при чём. Миша – это звезда, которую болельщики «Челси» встретили очень тепло, очень красиво.
Угрозы от фанатов «Арсенала»? Да, ну писали, угрожали: «Найдём тебя». Такое. При чём я здесь? Не знаю. Ну ничего страшного, с другой стороны, фаны «Челси» писали мне слова благодарности», — приводит слова Срны ua.tribuna.com.
Напомним, переход Мудрика в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из стран бывшего СССР в истории.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 13 февраля 2023
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