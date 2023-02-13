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Footmercato: «ПСЖ» готовится к уходу Месси и Неймара летом

Footmercato: «ПСЖ» готовится к уходу Месси и Неймара летом
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Звёздные нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар могут покинуть французскую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, руководство «ПСЖ» сделало окончательный выбор в отношении Неймара, у которого возникло недопонимание с другим лидером парижан, Килианом Мбаппе. Желание расстаться с бразильцем вызвано слабой игрой футболиста в течение последних нескольких недель, а также критикой, которую Неймар обрушил на своих одноклубников во время матча с «Монако» (1:3). Неизвестно, хочет ли покинуть «ПСЖ» сам форвард и будут ли на него какие-либо претенденты.

Месси же не торопится продлевать истекающий в июне 2023 года контракт с «ПСЖ». Руководство клуба находится в постоянном контакте с аргентинцем, однако он рассматривает продолжение карьеры в Париже лишь как один из вариантов. Будущее Месси в «ПСЖ» будет зависеть от выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Таким образом, в «ПСЖ» могут готовиться к новой эре в истории команды в случае ухода обоих футболистов.

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