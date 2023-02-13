Полузащитник сборной Чехии Якуб Янкто совершил каминг-аут

Чешский полузащитник «Хетафе» Якуб Янкто, который выступает в пражской «Спарте» на правах аренды, совершил каминг-аут, публично признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации.



«Я гомосексуал и больше не хочу скрывать этого», — приводит слова Янкто Goal.



Пражский клуб отреагировал на поступок своего игрока и выступил с заявлением в его поддержку: «С недавнего времени Якуб Янкто открыто говорил о своей сексуальной ориентации с руководством клуба, тренером и партнёрами по команде. Всё остальное касается его личной жизни. У нас нет к нему вопросов, а у него есть наша поддержка».



Янкто защищает цвета сборной Чехии с 2017 года. За это время он провёл за команду 45 матчей и забил четыре мяча.

Чехия проиграла Швейцарии и покинула высший дивизион Лиги наций: