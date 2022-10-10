Футболист из Австралии, совершивший каминг-аут, осудил Касильяса и Пуйоля за ЛГБТ-шутку

22-летний полузащитник австралийского «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло выступил в социальных сетях с осуждением шутки известного экс-защитника сборной Испании Карлеса Пуйоля под публикацией Икера Касильяса с каминг-аутом, а позднее оказалось, что аккаунт экс-вратаря был взломан.
«Касильяс и Пуйоль, шутящие и высмеивающие такие откровения в футболе, разочаровывают. Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК+. Видеть, как мои образцы для подражания и легенды игры высмеивают каминг-аут, это какое-то невероятное неуважение», — гласит публикация Кавалло в «Твиттере».
Напомним, что изначально вышел пост Касильяса в «Твиттере», в котором от его лица признались в нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем на эту публикацию отреагировал Пуйоль, написавший в шутку: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер». Позднее оба экс-игрока принесли свои извинения перед ЛГБТ-сообществом.
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