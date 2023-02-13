Экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о системе игры Курбана Бердыева

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов поделился мнением о системе игры Курбана Бердыева, который недавно возглавил «Сочи». Оба специалиста ранее работали в «Рубине», кроме того, в казанской команде Шаронов под руководством Бердыева выступал в качестве игрока.



«Обычно это жёсткая структура с акцентом на организацию обороны. Слово «автобус» мне вообще непонятно. Интересно, как будет сейчас играть его «Сочи». К сожалению, не удастся сыграть с ними контрольный матч на сборах из-за нашего расписания.



В чём заключались игровые принципы того «Рубина» Курбана Бердыева, в котором я играл? Мы должны были чётко занимать те позиции, которые он требовал. Была ли какая-то свобода у некоторых игроков? Смотря что мы подразумеваем под этим словом. В обороне каждый игрок занимал определённые позиции. Если говорим про атаку, то она больше строилась на понимании эпизода игроками. В 2009 году, который был лучшим в плане атаки, тот подбор игроков создавал баланс в игре Курбана Бекиевича. Это говорят и цифры – мы были лидерами по забитым и пропущенным голам. В моей карьере это был идеальный футбол как в обороне, так и в атаке. Но игроков набирал он, поэтому это не случайность», — приводит слова Шаронова «Спорт день за днём».