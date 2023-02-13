Экс-футболист «Рубина» Кабзе: Бердыев — лучший тренер в моей карьере

Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе высказался о работе с главным тренером «Сочи» Курбаном Бердыевым.

«Бердыев — лучший тренер в моей карьере. Он очень силён в дисциплине, в тактике. Мне также нравится его характер. Надеюсь, в «Сочи» он тоже будет успешен», — приводит слова Кабзе «Матч ТВ».

Напомним, выступая в составе казанского «Рубина», Кабзе становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах.



О назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце ноября. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор». После 17 матчей в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 25 очками занимает в турнирной таблице девятое место.