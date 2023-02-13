Ищем самую кризисную команду Европы. ХиТ#134

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Обсуждаем очередную потерю очков «Челси», важную победу «Манчестер Юнайтед» и другие события минувшей недели в европейском футболе!
Описание и тайм-коды:
00:16 – Привет, официант!
00:52 – «Челси» владел мячом лучше, чем судьи правилами
15:10 – У «Лидса» слабоумие и отвага, а у «МЮ» – Магуайр и Рашфорд
24:17 – Удивительные эпизоды в матче «Ювентуса»
34:35 – Что такое «ПСЖ» без звёзд? (+заруба Кирилла и Гриши)
48:10 – ДНК «Барселоны» против ДНК «Барселоны». Тяжеловато пришлось «Барселоне»
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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале
Первая реакция Кирилла на хрупкость «Челси» в игре с «Вест Хэмом»
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