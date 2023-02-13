Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ищем самую кризисную команду Европы. ХиТ#134

Ищем самую кризисную команду Европы. ХиТ#134
ХиТ #134
Комментарии

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Обсуждаем очередную потерю очков «Челси», важную победу «Манчестер Юнайтед» и другие события минувшей недели в европейском футболе!

Описание и тайм-коды:

00:16 – Привет, официант!
00:52 – «Челси» владел мячом лучше, чем судьи правилами
15:10 – У «Лидса» слабоумие и отвага, а у «МЮ» – Магуайр и Рашфорд
24:17 – Удивительные эпизоды в матче «Ювентуса»
34:35 – Что такое «ПСЖ» без звёзд? (+заруба Кирилла и Гриши)
48:10 – ДНК «Барселоны» против ДНК «Барселоны». Тяжеловато пришлось «Барселоне»

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт»и «Чемпионат»

Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале

YouTube-канал Гриши

Первая реакция Кирилла на хрупкость «Челси» в игре с «Вест Хэмом»

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Звук»

• в приложениях Android

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster

* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023