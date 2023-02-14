Cлуцкий: Дзюба в «Витессе» — реальная история? Нет, конечно

Российский тренер Леонид Слуцкий опроверг слухи, что нападающий Артём Дзюба мог перейти в нидерландский «Витесс». Форвард тогда находился на правах свободного агента, а на днях подписал контракт с «Локомотивом».

«Дзюба в «Витессе» — реальная история? Нет, конечно. Писали, что он проходит медосмотр на базе «Витесса». В этот момент мы с ним ужинали и ходили на стендап. Нет, это невозможно, там и владелец поменялся», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

34-летний Дзюба будет выступать за московский клуб как минимум до конца сезона. Вместе с ним в команду перешёл защитник Игорь Смольников, проведший первую часть сезона в «Торпедо». Дзюба начинал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор».