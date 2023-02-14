Украинский «Минай» сделал заявление по поводу драки с «Шинником»

Украинский клуб «Минай» выступил с заявлением по поводу драки в турецком отеле с «Шинником» из России. По информации пресс-службы украинцев, российские футболисты якобы дрались не только с игроками «Миная», а и между собой.

«Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas состоялась драка с участием «Миная» и ярославского «Шинника». Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Информация российских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей «Шинника» и избили игрока в лифте — традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны «Шинника» лишь подтверждает тот факт, что россияне своих ещё как «бросают».



Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.



Перед началом сборов главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шинник» согласилась гостиница. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители этой страны не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны», — сказано в заявлении в соцсетях «Миная».

Видеофрагмент драки: