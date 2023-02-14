«Шинник» выступил с заявлением по поводу драки с украинскими футболистами в Турции

Футбольный клуб «Шинник» сделал официальное заявление по поводу скандального инцидента, произошедшего в Турции. Напомним, игроки ярославской команды подрались с футболистами украинского клуба «Минай». Сообщалось, что конфликт спровоцировала украинская сторона.

«Заявление ФК «Шинник» в связи с инцидентом, произошедшим в отеле Турции



Вечером 13 февраля на территории отеля «Сигинус», находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошёл инцидент с футболистами украинской команды «Минай».

В связи с этим футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьёзных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось ещё в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы», — написала пресс-служба «Шинника» на клубном сайте.

Фрагмент драки российских и украинских футболистов в Турции. Видео: