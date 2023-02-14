Арбитр VAR, забывший провести офсайдную линию, пропустит следующий тур АПЛ
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Арбитр Ли Мэйсон, ошибочно засчитавший гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, пропустит следующий тур чемпионата. Об этом сообщает The Guardian.
Мэйсон забыл провести офсайдную линию в эпизоде с голом «Брентфорда» во время матча с «Арсеналом». Он проверял взятие ворот на предмет возможного фола и, не обнаружив нарушения, засчитал гол. Однако игрок «Брентфорда» Нёргор, отдавший голевую передачу, находился в положении «вне игры». В списке арбитров матчей 24-го тура лиги не оказалось фамилии судьи. Ранее Мэйсона уже отстраняли от судейства в сентябре 2022 года после матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас».
В 24-м туре чемпионата «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой», а «Брентфорд» встретится с «Кристал Пэлас».
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