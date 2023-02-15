Ярошик: Жирков — один из лучших левоногих футболистов в истории российского футбола

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался о завершившем карьеру бывшем защитнике сборной России Юрие Жиркове.



«Юрий, когда к нам пришёл из небольшого города, то ему не нужно было адаптации, ему не нужно было полгода или год, как это бывает, чтобы привыкнуть к команде. Он сразу играл как большой игрок. Могу сказать, что не видел больше такого талантливого футболиста с левой ногой, который мог бы играть на бровке один. Он хорошо читал игру, мог отдать последний пас, был очень техничным. Жирков всегда хотел побеждать, был большим чемпионом и очень скромным. Он был талантливым игроком, любил тренироваться, был трудолюбивым.



Про него могу сказать только хорошее. На линии он мог играть только один, был очень скоростным футболистом. Юрий мог обыграть игрока, знал, когда подержать мяч и начать атаку. Очень много плюсов у него. Я рад, что смог сыграть с Жирковым в одной команде. Когда я ушёл из ЦСКА, я следил за ним дальше, таких игроков тяжело было найти на замену для команды.



У него была очень длинная и богатая карьера, желаю ему всего наилучшего в будущем. Жирков —один из лучших левоногих футболистов в истории российского футбола, не вижу лучше него. Я не знаю игроков другого поколения, но за последние двадцать или тридцать лет он был лучшим. Он был профессионалом, на тренировках выкладывался на сто процентов.



Меня удивил Жирков, когда сразу заиграл. Юрий пришёл — и сразу стал большим мастером, очень долго держал свой уровень. Сейчас многие игроки пару игр проведут и падают уровнем, а Юрий держал свой уровень. С таким игроком я бы всегда хотел играть в команде», — приводит слова Ярошика Metaratings.