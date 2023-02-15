«Болельщиков поставили перед фактом». Глебов — о Fan ID в РПЛ
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о внедрении Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги.
«Если был бы болельщиком, сам бы не оформил Fan ID? Это нормально, я считаю. Никого сейчас учить не буду, но, по мне, можно было организовать собрание. У каждой команды на секторе есть ответственный. Собрать, условно, 16 человек, провести какое-то собрание и вместе принять решение насчёт Fan ID. А то, получается, болельщиков поставили перед фактом — и всё. И сейчас от этого страдают и клубы, и футболисты», — сказал Глебов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах потребуется наличие персонифицированной карты болельщика.
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