«Надо играть официальные матчи». Глебов — о возможном переходе России в АФК

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказал мнение на тему возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.



«Я думаю, что надо играть официальные матчи, международные матчи. Даже в Азии? Надо играть, да.



За переход ли я? Наверное, больше да, чем нет. Потому что постоянно играть товарищеские матчи, ну… Непонятно, какой срок ещё будет у этого отстранения. Понятно, что товарищеские игры — это не то», — сказал Глебов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году национальная команда России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).