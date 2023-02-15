Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надо играть официальные матчи». Глебов — о возможном переходе России в АФК

«Надо играть официальные матчи». Глебов — о возможном переходе России в АФК
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказал мнение на тему возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я думаю, что надо играть официальные матчи, международные матчи. Даже в Азии? Надо играть, да.

За переход ли я? Наверное, больше да, чем нет. Потому что постоянно играть товарищеские матчи, ну… Непонятно, какой срок ещё будет у этого отстранения. Понятно, что товарищеские игры — это не то», — сказал Глебов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году национальная команда России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Новость по теме
Кириченко: по переходу России в Азию меня смущает не футбольный, а логистический вопрос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023