Хави: меня до сих пор злит, когда слышу гимн Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» рассказал, как относится к вылету своей команды из Лиги чемпионов, а также затронул прошлогоднее участие сине-гранатовых во втором по силе клубном европейском турнире, когда они вылетели от «Айнтрахта» на стадии 1/4.
«Меня до сих пор злит, когда я слушаю гимн Лиги чемпионов дома. Мы не были на высоте в групповом этапе. Лига Европы является очень красивым и сложным турниром, и мы собираемся составить здесь конкуренцию. Мы рады пройти через это.
Прошлогодний вылет от «Айнтрахта»? Мы не можем снова совершить эту ошибку, которую допустили в прошлом году. Надеемся, что наши болельщики будут спасены от этого. Надеюсь, это больше не повторится», — приводит слова Хави издание Marca.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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