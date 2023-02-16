«Арсенал» готов составить конкуренцию «Барселоне» в погоне за 17-летним форвардом Роке

«Арсенал» заинтересован в приобретении 17-летнего бразильского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, сообщает издание UOL. Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Барселоны».



Сообщается, что в лондонском клубе серьёзно обсуждают возможность подписания молодого игрока, чей трансфер уже успел одобрить Микель Артета. «Канониры» с большим вниманием следили за выступлениями Роке, особенно во время победного для сборной Бразилии U20 Кубка Америки.



Зная об интересе к игроку из Европы, в том числе из «Барселоны», «Атлетико Паранаэнсе» выставил минимальную сумму для начала переговоров – € 40 млн. В январе «Вест Хэм» был готов заплатить € 14 млн и бонусы за голы, но бразильский клуб ответил отказом.



Сумма отступных Витора Роке составляет € 100 млн. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года. В 2022 году нападающий провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

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