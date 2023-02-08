«Барселона» заинтересована в подписании Роке. В клубе игрока считают новым Суаресом

«Барселоне» интересен 17-летний бразильский нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке.



Как сообщает Sport, между клубами уже были первые контакты. В «Барселоне» считают, что форвард обладает достаточным потенциалом, чтобы стать новым Луисом Суаресом.



Поспособствовать осуществлению трансфера может тот факт, что советник президента «Барселоны» Деку и технический координатор «Атлетико» Луис Фелипе Сколари находятся в хороших отношениях – они знакомы более 20 лет.



Отмечается, что главными конкурентами «Барселоны» в борьбе за подписание Роке являются клубы АПЛ.



В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: