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«Барселона» заинтересована в подписании Роке. В клубе игрока считают новым Суаресом

«Барселона» заинтересована в подписании Роке. В клубе игрока считают новым Суаресом
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«Барселоне» интересен 17-летний бразильский нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке.

Как сообщает Sport, между клубами уже были первые контакты. В «Барселоне» считают, что форвард обладает достаточным потенциалом, чтобы стать новым Луисом Суаресом.

Поспособствовать осуществлению трансфера может тот факт, что советник президента «Барселоны» Деку и технический координатор «Атлетико» Луис Фелипе Сколари находятся в хороших отношениях – они знакомы более 20 лет.

Отмечается, что главными конкурентами «Барселоны» в борьбе за подписание Роке являются клубы АПЛ.

В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.

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